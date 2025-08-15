 С этой даты временно закрывается парковка Бакинского железнодорожного вокзала | 1news.az | Новости
С этой даты временно закрывается парковка Бакинского железнодорожного вокзала

Фаига Мамедова19:46 - Сегодня


С 18 августа парковка на Бакинском железнодорожном вокзале временно прекратит свою работу.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Отмечается, что с 18 августа парковка для автомобилей на Бакинском железнодорожном вокзале, предназначенная для высадки и посадки пассажиров, временно не будет функционировать в связи с работами, проводимыми ЗАО «Бакинский метрополитен».

«С указанной даты пассажиры Азербайджанских железных дорог могут пользоваться парковками «Azparking», расположенными возле вокзала, на пересечении проспекта Ходжалы и улицы Мирали Гашгая», — говорится в сообщении.





