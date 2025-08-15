В Лянкяране оборвался лифт с рабочим - ОБНОВЛЕНО

Состояние рабочего, пострадавшего в результате производственной аварии на одной из чайных фабрик в Лянкарани, оценивается как средней тяжести.

В ответ на запрос агентства 1news.az об этом сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Пострадавший был госпитализирован в отделение скорой помощи Лянкаранской центральной районной больницы. У него диагностированы: неуточнённая закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки и брюшной полости, а также ушибленно-рваная рана над левой бровью и ушной раковины.

После оказания необходимой первой медицинской помощи, раненый был помещён в реанимационное отделение. Его состояние в настоящее время оценивается как средней тяжести.

13:37

В Лянкяране на одной из чайных фабрик в результате несчастного случая на производстве пострадал рабочий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в селе Сутемурдов Лянкяранского района.

Житель села Ашагы-Нювяди Мамедов Бахтияр Балдадаш оглу (1969 г.р.) упал и получил травмы.

Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу.

По предварительной версии, Б.Мамедов пострадал в результате обрыва лифта на предприятии.

По факту ведётся расследование.