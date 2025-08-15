В одном из районов Азербайджана 6000 абонентов временно останутся без газа

В Масаллинском районе будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило Лянкяранское региональное управление газовой эксплуатации.

В сообщении говорится, что 18 августа 2025 года с 10:00 и до завершения работ будет временно приостановлена подача газа для 6000 абонентов в пяти населённых пунктах, включая посёлок Борадигях и сёла Тюкле, Тюркоба, Бедалан, Бабасер. Это связано с испытанием на герметичность газопровода среднего давления, расположенного по направлению к дороге в посёлок Борадигях.