Аэропорт Манчестера приостановил работу из-за столкновения самолетов

Два самолета столкнулись друг с другом в аэропорту Манчестера при выруливании на взлетно-посадочную полосу.

В результате инцидента воздушная гавань на некоторое время приостанавливала работу. Об этом 15 августа сообщили в газете The Guardian.

«В аэропорту Манчестера были на короткое время приостановлены полеты после того, как два самолета EasyJet столкнулись крыльями при выруливании на взлетно-посадочную полосу», — говорится в материале.

В итоге самолеты вернулись на стоянку и высадили всех пассажиров. Информацию о возможных пострадавших издание не приводит.

«Мы почувствовали, как весь самолет содрогнулся, — это был сильный удар», — рассказала одна из пассажирок.

Ведется расследование произошедшего.

Источник: İz.Ru