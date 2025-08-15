Трамп заявил, что хочет скорейшего прекращения огня в Украине

Президент США Дональд Трамп признался, что не знает, что сделает его встречу с российским лидером Владимиром Путиным успешной, заявив, что хочет добиться прекращения огня.

Его слова приводит Reuters.

«Я не могу вам этого сказать. Я не знаю. Нет ничего предопределенного. Я хочу кое-чего. Я хочу прекращения огня», — отметил глава Белого дома.

После Трамп еще раз подчеркнул, что хочет скорейшего прекращения огня. По словам президента, он «не будет доволен, если этого не произойдет сегодня».

Источник: Gazeta.Ru