Трамп заявил, что хочет скорейшего прекращения огня в Украине
Президент США Дональд Трамп признался, что не знает, что сделает его встречу с российским лидером Владимиром Путиным успешной, заявив, что хочет добиться прекращения огня.
Его слова приводит Reuters.
«Я не могу вам этого сказать. Я не знаю. Нет ничего предопределенного. Я хочу кое-чего. Я хочу прекращения огня», — отметил глава Белого дома.
После Трамп еще раз подчеркнул, что хочет скорейшего прекращения огня. По словам президента, он «не будет доволен, если этого не произойдет сегодня».
Источник: Gazeta.Ru
472