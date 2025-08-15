Российская медиамашина, которая уже давно превратилась в фабрику по производству мифов, слухов и конспирологических романов, похоже, вновь решила потренироваться в любимом жанре - «обвинение соседей в том, что придумано нами же».

На этот раз с учетом последних трендов в эпицентре абсурда вполне ожидаемо снова оказался Азербайджан, которому, по версии одного из особо ретивых пропагандистских телеграм-рупоров, приписали… запуск украинских беспилотников на российский порт «Оля» в Астраханской области.

Следует отметить, что изначальная информация исходила вовсе не из Москвы. Генштаб ВСУ сообщил, что 14 августа украинские военные нанесли удар по российскому грузовому судну «Порт Оля-4», находящемуся в астраханском порту. По данным украинской стороны, корабль перевозил БПЛА типа Shahed и иранские боеприпасы. И это не просто грузовая мелочевка, а стратегически важный элемент военной логистики: порт «Оля» - ключевой узел международного транспортного коридора, через который, как утверждает украинский Генштаб, Россия получает военное оборудование из Ирана. При этом российское Минобороны, как обычно, выбрало тактику «ничего не произошло» и в своей утренней сводке упомянуло лишь про беспилотник, сбитый над Калмыкией.

Казалось бы, все просто: Украина бьет по военной цели, Россия молчит, чтобы не позориться перед своими гражданами. Но в эту прозрачную историю внезапно врывается известный в узких кругах телеграм-канал «Незыгарь», и начинается творчество в жанре «альтернативная реальность». Согласно его версии, судно принадлежало некоему Джамалдину Пашаеву, в атаке участвовали 14 дронов, десять из которых были сбиты, а четыре попали в цель. И дальше - самое абсурдное: «По словам очевидцев, беспилотники летели со стороны Азербайджана».

И тут встает закономерный вопрос: как эти астраханские «очевидцы» с биноклями X-ray vision смогли определить географическое направление атаки дронов? Видимо, российские пропагандисты считают, что у их аудитории нет представления о географии - ведь Азербайджан от Астрахани отделяют сотни километров, при этом между ними находится Каспийское море, воздушное пространство которого контролируется самими же российскими военными. Логика проста: если нельзя опровергнуть украинский удар, то можно хотя бы вбросить версию, которая поудобнее для внешнеполитической интриги и внутреннего потребления.

Впрочем, подобные грязные манипуляции - далеко не новинка. Российские «фейкометные» ресурсы еще во времена 44-дневной Отечественной войны Азербайджана против армянской оккупации развернули масштабную кампанию по дискредитации Баку и Анкары. В ход тогда пошли истории про мифических «джихадистов из Сирии», которых якобы «массово завезла Турция для участия в боевых действиях на азербайджанской стороне». Эта легенда, запущенная в российских телеграм-каналах, мгновенно была подхвачена армянскими СМИ и раздута до размеров почти голливудского боевика. Факты, разумеется, никто не проверял - задача была не в том, чтобы информировать, а в том, чтобы создать негативный образ союзной нам Турции и, конечно, обесценить победу Азербайджана в войне - мол, как он, без сторонней помощи, может сокрушить армию потомков «Тиграна великого», или как там еще называли их мифических царей?!

Схема всегда одна и та же: вброс от анонимного «источника», приправленный «мнением очевидцев» или «данными, полученными из закрытых каналов», затем массовое копирование в медиапомойках, а дальше - многоразовое цитирование, пока ложь не начнет восприниматься как «общеизвестный факт». В российском информационном поле это уже стало привычным ремеслом, где новость не обязана быть правдой, но обязана быть полезной для текущей политической линии Кремля.

Сегодня эта линия проста и примитивна: отвлечь внимание от собственных военных потерь и ударов по критически важной инфраструктуре. А если не получается отвлечь, то показать, что Россия якобы окружена «враждебными странами» - и в любой ситуации найти внешнего врага, который «атакует Россию» - пусть даже физически это невозможно. Привязка Азербайджана к удару по порту «Оля» - из этой же серии. Это попытка еще больше повысить градус напряженности в российско-азербайджанских отношениях, которые, к слову, сегодня и без того переживают свои худшие времена. Как до этого дошло? Об этом следует спросить у восседающих в Кремле идеологов русского неоимпериализма, которые до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что Азербайджан - это не одна из российских губерний, у него свой собственный путь, и принимает он решения, исходя только из своих национальных интересов, а не в соответствии с хотелками бывшей метрополии. Ну а фейки и грязь в ответ - это лишнее свидетельство того, что Азербайджан все делает верно.

Поэтому, когда мы слышим очередные «сенсации» вроде «дроны прилетели со стороны Азербайджана», стоит понимать: перед нами не просто ошибка или небрежность журналиста. Это осознанная политическая технология, рассчитанная на создание ложной картины мира, в которой Россия - «жертва», а вокруг - одни «заговорщики». Проблема лишь в том, что за пределами российской пропагандистской капсулы эти байки вызывают лишь смех и презрение, ведь факты и здравый смысл, в отличие от «Незыгаря» и его коллег, все еще поддаются проверке.