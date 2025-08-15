Первая группа переселенцев, отправившаяся в агдеринское село Венгли, прибыла в родной край

Первая группа переселенцев, состоящая из семей, временно поселившихся в различных местах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, прибыла в село Венгли Агдеринского района.

Сегодня 83 бывших вынужденных переселенца - 22 семьи, вернулись в родное село.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживает в общей сложности более 50 тысяч человек, занятых в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Источник: АЗЕРТАДЖ