На одном из объектов в Баку произошёл пожар - ВИДЕО

В Наримановском районе города Баку, на улице И.Гаибова, произошёл пожар на одном из объектов.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в кратчайшие сроки.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.