Еще одно предупреждение от Kapital Bank: Не верьте в фальшивые лотереи и ложные выигрыши

Кибермошенничество – это действия, осуществляемые через интернет и цифровые платформы с целью обмана пользователей для получения их финансовых или личных данных.

Это одно из преступлений современного мира, и методов кибермошенничества существует множество, особенно в социальных сетях. Kapital Bank призывает всех быть осведомлёнными об этих схемах обмана и проявлять бдительность.

Фальшивые лотереи, игры и призы: Мы всё чаще сталкиваемся в социальных сетях со страницами, которые якобы проводят лотереи и акции от имени известных брендов. Дизайн этих страниц часто копирует название, логотип и фирменные цвета бренда, поэтому пользователи могут легко попасться на удочку мошенников. Поверив в то, что они выиграли приз или получили шанс участвовать в лотерее, люди переходят по ссылке и вводят данные своей банковской карты. В результате средства с этих карт похищаются. Поэтому необходимо быть крайне внимательными к рекламам и страницам, встречающимся в социальных сетях. Чтобы убедиться в достоверности, достаточно проверить официальные аккаунты компании или её веб-сайт. Особенно важно отметить, что при проведении акций и лотерей настоящими банками от клиентов не требуется регистрация – участие предоставляется автоматически тем, кто соответствует условиям акции на основе их клиентской активности.

Фальшивые предложения о работе: В этом случае мошенники предлагают людям, находящимся в поиске работы, привлекательные вакансии с высоким доходом, лёгкими обязанностями или возможностью работать из дома. При этом они запрашивают резюме, личные данные, а иногда и первоначальный платёж. Это делается для сбора информации и создания иллюзии серьёзности. После первого контакта кандидату отправляют «задание», в котором может содержаться вредоносное програмное обеспечение. Оно устанавливается на компьютер или мобильное устройство и даёт злоумышленникам удалённый доступ к нему. Основная цель – получить доступ к личной информации, хранящейся в браузере. Поэтому следует быть крайне осторожными с подозрительными предложениями о работе.

Мгновенная невнимательность может сделать любого жертвой кибермошенничества. Так же как мы заботимся о своей безопасности в реальной жизни, необходимо защищать себя и в цифровом пространстве. Никогда не передавайте третьим лицам личную информацию, такую как: CVV/CVC код на карте, одноразовый OTP-код из SMS, PIN-код карты, FIN-код удостоверения личности. Не верьте непрофессиональным видео и текстам рекламного характера, распространяемым якобы от имени банков. Кибермошенники используют множество методов, как гипноз, ложь, манипуляции, для того, чтобы реализовать свои планы. Поэтому крайне важно быть осведомлёнными и внимательными, а также информировать об этом других.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 118 филиалов и 54 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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