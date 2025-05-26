 Еще одно предупреждение от Kapital Bank: Не верьте в фальшивые лотереи и ложные выигрыши | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Еще одно предупреждение от Kapital Bank: Не верьте в фальшивые лотереи и ложные выигрыши

First News Media11:56 - Сегодня
Еще одно предупреждение от Kapital Bank: Не верьте в фальшивые лотереи и ложные выигрыши

Кибермошенничество – это действия, осуществляемые через интернет и цифровые платформы с целью обмана пользователей для получения их финансовых или личных данных.

Это одно из преступлений современного мира, и методов кибермошенничества существует множество, особенно в социальных сетях. Kapital Bank призывает всех быть осведомлёнными об этих схемах обмана и проявлять бдительность.

Фальшивые лотереи, игры и призы: Мы всё чаще сталкиваемся в социальных сетях со страницами, которые якобы проводят лотереи и акции от имени известных брендов. Дизайн этих страниц часто копирует название, логотип и фирменные цвета бренда, поэтому пользователи могут легко попасться на удочку мошенников. Поверив в то, что они выиграли приз или получили шанс участвовать в лотерее, люди переходят по ссылке и вводят данные своей банковской карты. В результате средства с этих карт похищаются. Поэтому необходимо быть крайне внимательными к рекламам и страницам, встречающимся в социальных сетях. Чтобы убедиться в достоверности, достаточно проверить официальные аккаунты компании или её веб-сайт. Особенно важно отметить, что при проведении акций и лотерей настоящими банками от клиентов не требуется регистрация – участие предоставляется автоматически тем, кто соответствует условиям акции на основе их клиентской активности.

Фальшивые предложения о работе: В этом случае мошенники предлагают людям, находящимся в поиске работы, привлекательные вакансии с высоким доходом, лёгкими обязанностями или возможностью работать из дома. При этом они запрашивают резюме, личные данные, а иногда и первоначальный платёж. Это делается для сбора информации и создания иллюзии серьёзности. После первого контакта кандидату отправляют «задание», в котором может содержаться вредоносное програмное обеспечение. Оно устанавливается на компьютер или мобильное устройство и даёт злоумышленникам удалённый доступ к нему. Основная цель – получить доступ к личной информации, хранящейся в браузере. Поэтому следует быть крайне осторожными с подозрительными предложениями о работе.

Мгновенная невнимательность может сделать любого жертвой кибермошенничества. Так же как мы заботимся о своей безопасности в реальной жизни, необходимо защищать себя и в цифровом пространстве. Никогда не передавайте третьим лицам личную информацию, такую как: CVV/CVC код на карте, одноразовый OTP-код из SMS, PIN-код карты, FIN-код удостоверения личности. Не верьте непрофессиональным видео и текстам рекламного характера, распространяемым якобы от имени банков. Кибермошенники используют множество методов, как гипноз, ложь, манипуляции, для того, чтобы реализовать свои планы. Поэтому крайне важно быть осведомлёнными и внимательными, а также информировать об этом других.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 118 филиалов и 54 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

На правах рекламы

Поделиться:
193

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными на участке ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Мнение

Катастрофа близ Актау: народ ставит мемориал, Россия — стену молчания

Xроника

Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева

Общество

В Азербайджане закрыли доступ к еще одному российскому сайту

Мать шехида заставила мужчину встать на колени и унизила его оскорбительными словами

В Баку уголовное дело знаменитого врача направлено в суд

В Азербайджане выявлены факты незаконной вырубки деревьев: ущерб природе составил более 117 тысяч манатов

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Апелляция примет решение: Будет ли «История Азербайджана» преподаваться на русском?

Таможня ответила на обвинения блогера: Истина об инциденте в аэропорту

В Майами трагически погиб азербайджанец

Студентка педагогического университета погибла в аварии

Последние новости

В Азербайджане закрыли доступ к еще одному российскому сайту

Сегодня, 14:54

Президент: Некоторые институты поощряют предвзятость и двойные стандарты, внушают антимусульманские настроения

Сегодня, 14:51

Каннская дорожка раздора: Как выход Ройи вызвал бурю в азербайджанском медиапространстве - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:48

Президент Азербайджана: Исламофобия создает большие препятствия интеграции мусульман в общество

Сегодня, 14:43

Пашинян: Историческая возможность установить мир с Азербайджаном не должна быть упущена

Сегодня, 14:41

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан приветствует резолюции ООН по борьбе с исламофобией

Сегодня, 14:37

Мать шехида заставила мужчину встать на колени и унизила его оскорбительными словами

Сегодня, 14:27

В Баку уголовное дело знаменитого врача направлено в суд

Сегодня, 14:22

В Азербайджане выявлены факты незаконной вырубки деревьев: ущерб природе составил более 117 тысяч манатов

Сегодня, 14:17

Погода на вторник: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Сегодня, 14:10

Роберт Фицо: Мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном станет мощным сигналом Европе

Сегодня, 14:09

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции по исламофобии

Сегодня, 14:08

Иреван протестует: Макрона высмеяли за неспособность защитить Армению и себя

Сегодня, 13:52

Катастрофа близ Актау: народ ставит мемориал, Россия — стену молчания

Сегодня, 13:32

Фархад Мамедов: Начнется ли оттепель в отношениях Азербайджана и Франции?

Сегодня, 13:18

Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 13:11

Иран не рассматривает вариант временного соглашения с США

Сегодня, 13:10

Юбилейные планы Ferrari сорвались — Монако принес победу Норрису

Сегодня, 13:09

Председатель Сената Египта посетил Аллею почетного захоронения

Сегодня, 13:07

Пашинян: Новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет

Сегодня, 13:02
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50