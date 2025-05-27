Ицхак Герцог: Азербайджан - символ толерантности, разнообразия, равенства - ВИДЕО

Израиль и Азербайджан наладили тесное сотрудничество в сфере безопасности и инноваций, энергетики и торговли, туризма, заявил израильский президент Ицхак Герцог в поздравительном видеообращении по случаю Дня независимости Азербайджана.

«Примите мои самые теплые поздравления от имени народа и государства Израиль», - сказал Герцог.

Он подчеркнул, что народы Азербайджана и Израиля имеют глубокую историю взаимодействия. Президент также напомнил об азербайджанском мультикультурализме, благодаря которому народы с разными культурами и вероисповеданиями живут в мире в Азербайджане.

«Связь между еврейским и азербайджанским народами уходит вглубь веков и тысячелетий. На протяжении столь долгого времени Азербайджан является символом толерантности, разнообразия, равенства и свидетельством возможности сосуществования, уважения и сотрудничества между людьми и народами разных культур», - сказал Герцог.

Он также отметил важную роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в укреплении межгосударственных связей с Израилем.

«Мы имели честь воочию наблюдать за тем существенным ростом, который Президент Алиев обеспечил своей стране, и вместе обсудить возможности для дальнейшего развития и расширения нашего сотрудничества. Я поздравляю моего дорогого друга, Президента Ильхама Алиева, и хочу выразить свою твердую уверенность в дальнейшем развитии Азербайджана и укреплении связей наших двух народов», - подчеркнул Герцог.

По его словам, «Азербайджан сегодня стал важным перекрестком для регионального и дипломатического диалога».

Президент Израиля также поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную Израилю на недавнем песенном конкурсе «Евровидение»: «Поддержка со стороны жюри и народа Азербайджана на недавнем «Евровидении» была глубоко трогательным жестом».

Исчтоник: Report