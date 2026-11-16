В Иордании заблокировали Telegram

Управление общественной безопасности Иордании объявило о блокировке мессенджера Telegram на территории королевства.

"Telegram предоставил площадку для распространения экстремизма и радикализма, а также для совершения киберпреступлений, что сказывается на национальной безопасности", - приводит телеканал Al Mamlaka заявление ведомства.

В управлении пояснили, что решение принято в рамках усилий по "укреплению цифровой безопасности и защите пользователей". В числе рисков, связанных с использованием цифровых платформ, в управлении назвали угрозы, шантаж и распространение противоправных материалов. Ведомство призвало граждан "соблюдать осторожность при использовании социальных сетей", не вступать в контакт с владельцами неизвестных аккаунтов и не переходить по ссылкам из непроверенных источников. О противоправных действиях и публикациях управление рекомендовало сообщать по официальным каналам. Срок блокировки и условия ее снятия в опубликованном заявлении не указаны.

Источник: ТАСС