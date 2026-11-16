Прокуратура требует ареста дочери генерала

Прокурор подал протест на решение суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Тюркяр Алиевой, дочери генерала Натига Алиева, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере.

По информации, полученной Qafqazinfo, документ уже направлен в судебную инстанцию.

Сторона обвинения не согласна с тем, что обвиняемая, проходящая по делу о тяжком преступлении, остается на свободе.

Учитывая риски уклонения от следствия и возможного оказания давления на участников процесса, прокуратура настаивает на заключении дочери генерала под стражу.

Жалоба будет рассмотрена в Сумгайытском апелляционном суде.

Потерпевшим по данному делу выступает генерал-майор запаса, заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Джейхун Рзаев.

Согласно материалам обвинения, Т.Алиева получила от Дж.Рзаева крупную денежную сумму под предлогом оказания содействия в оформлении документов на земельный участок.

Напомним, что в минувшие выходные Сумгайытский городской суд отклонил ходатайство об аресте Тюркяр Алиевой. При вынесении решения судья принял во внимание тот факт, что обвиняемая в одиночку воспитывает четверых детей (троих малолетних и одного несовершеннолетнего), а также частично возместила причиненный ущерб.