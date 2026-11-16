Между Стамбулом и Ереваном выполнен первый регулярный грузовой рейс - ФОТО

Грузовое подразделение национального авиаперевозчика Турции Turkish Airlines — компания Turkish Cargo — объявило о выполнении в воскресенье своего первого регулярного грузового рейса по маршруту Стамбул — Ереван — Стамбул, сообщает специализированный авиационный портал Aeroportist.

По сообщению сайта, этот специальный рейс, скоординированный региональным руководством и операционной группой, нацелен на обеспечение эффективных и надежных грузоперевозок между Арменией и Турцией, а также на расширение глобальной логистической сети Turkish Airlines.

С марта Turkish Airlines также выполняет регулярные пассажирские рейсы между Стамбулом и Ереваном.