ЕС планирует санкции в отношении почти 137 физлиц и юрлиц, связанных с Россией
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Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены одобрить ограничения в отношении 137 физлиц и юрлиц в рамках санкций против России, сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние документы Евросоюза.
По информации EUobserver, ограничения также затронут "десятки российских банков и пропагандистов".
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 15 ноября объявила о планах в рамках расширения антироссийских санкций ввести ограничения против банков и компаний, имеющих отношение к судоходству.
"В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД должен одобрить новые антироссийские санкции, в том числе против банков, покупателей и компаний, поддерживающих "теневой флот", - написала она в соцсети X.
Источник: Интерфакс
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