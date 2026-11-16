Азербайджан в 2027 году направит на образование и науку 5,4 млрд манатов

В проекте госбюджета Азербайджана на 2027 год на финансирование сфер образования и науки предусмотрено 5,4 миллиарда манатов.

Об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта о госбюджете страны на 2027 год.

Указанная сумма составляет 12,6% от всех бюджетных расходов. Запланированный объем финансирования превышает показатель исполнения бюджета за 2025 год на 538 миллионов манатов, или на 11,2%.

Глава Минфина также подчеркнул устойчивую динамику роста государственных инвестиций в человеческий капитал: в среднесрочной перспективе (за период с 2023 по 2027 год) расходы на образование и науку в стране увеличились на 1 миллиард манатов, что соответствует росту на 24%.

Источник: İqtisadiyyat.az