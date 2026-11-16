AZAL изменит порядок выполнения рейсов из Баку в Стамбул

С 4 января 2027 года все рейсы авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» по маршруту Баку - Стамбул будут выполняться через Стамбульский аэропорт (IST).

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, решение принято в рамках пересмотра полетной программы перевозчика.

В компании пояснили, что переход на обслуживание рейсов через один аэропорт направлен на повышение эффективности организации полетов и расширение возможностей пассажиров при планировании дальнейших поездок.

В AZAL отметили, что Стамбульский аэропорт располагает разветвленной международной маршрутной сетью, что позволит пассажирам воспользоваться более широким выбором стыковочных рейсов.

Отметим, что в настоящее время авиакомпания выполняет полеты из Баку как в Международный аэропорт Сабиха Гекчен, так и в Стамбульский аэропорт (IST).