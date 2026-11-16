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Эксперт Касейя: вспышку Эболы на востоке ДР Конго не удается взять под контроль

Редакция 1news13:28 - Сегодня
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Эксперт Касейя: вспышку Эболы на востоке ДР Конго не удается взять под контроль

Вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся шесть месяцев назад на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), все еще не взята под контроль.

Об этом заявил глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касейя.

"Мы едины во мнении, что вспышка по-прежнему представляет серьезную угрозу и все еще не взята под контроль, - приводит его слова радиостанция SABC. - Если мы не остановим эту вспышку сейчас, она может стать самой тяжелой эпидемией Эболы, с которой когда-либо сталкивался мир. До 80% новых случаев заболевания Эболой выявлены вне списков контактных лиц, а свыше 65% смертей произошли за пределами медицинских учреждений - непосредственно среди населения".

По мнению Касейи, одной из главных проблем остается недостаточная координация действий между конголезскими властями и международными донорами. "Речь идет о коллективной неудаче", - сказал он.

Вспышка Эболы, вызванная вирусом Бундибуджио, началась 15 мая в ДРК и Уганде и стала второй по масштабам за всю историю наблюдений в Африке. Лихорадкой затронуты восемь конголезских провинций. Национальный институт общественного здравоохранения, входящий в Минздрав ДРК, сообщил, что "с начала эпидемии в ДРК зарегистрированы в общей сложности 11 376 подтвержденных случаев заболевания, в том числе 5 568 с летальным исходом, летальность составляет 48,9%". Нынешняя вспышка Эболы в ДРК является 17-й по счету. Против вируса Бундибуджио нет утвержденной ВОЗ вакцины.

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