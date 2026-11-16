Министр: зависимость экономики Азербайджана от нефтегазового сектора снижается

Зависимость экономики Азербайджана от нефтегазового сектора постепенно снижается.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, рост ВВП обеспечивается в целом за счет ненефтегазового сектора.

"Как результат политической воли президента и определенного им курса развития, зависимость экономики от нефтегазового сектора последовательно снижается. Как и в последние годы, за 10 месяцев текущего года рост ВВП был обеспечен в целом за счет ненефтегазового сектора. В прошлом году доля сектора в номинальной стоимости ВВП достигла 71,5%", — сказал Джаббаров.

Министр также указал на рост удельного веса ненефтегазового сектора в доходах госбюджета. "За 10 месяцев доля ненефтегазовых поступлений в доходах бюджета превысила 55% против 49% в 2021 году. Более 63% ненефтегазовых доходов бюджета формируется за счет налоговых поступлений от ненефтегазового сектора. За последние 5 лет ненефтегазовые доходы бюджета выросли на 9,3 млрд манатов — с 12,9 млрд манатов в 2021 году до 22,2 млрд манатов в 2026 году", — отметил он.