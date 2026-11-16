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Alians Development начала строительство Bayıl Bulvarı - нового жилого комплекса на побережье Баку - ФОТО

Редакция 1news12:17 - Сегодня
Alians Development начала строительство Bayıl Bulvarı - нового жилого комплекса на побережье Баку - ФОТО

На первой береговой линии Каспийского моря появится премиальный жилой комплекс с собственным километровым бульваром, частным пляжем и инфраструктурой для круглогодичной жизни у моря.

Компания Alians Development приступила к строительству Bayıl Bulvarı в районе Баил–Бибиэйбат. Продажи резиденций стартовали 1 сентября 2026 года.

Проект объединяет комфорт городской жизни с атмосферой морского курорта. Расположение на побережье и близость к центру Баку позволяют жить в ритме столицы и наслаждаться отдыхом у моря круглый год. Именно эту идею передаёт слоган проекта: «Каждый сезон. Один великолепный адрес».

На территории площадью 24 гектара предусмотрены 43 строения и 45 блоков, в том числе 35 жилых зданий. Здесь разместятся около 1 584 резиденций, паркинг на 1 590 автомобилей, отель, школа, детский сад, рестораны, магазины и спортивные пространства.

Одним из ключевых элементов проекта станет собственный бульвар протяжённостью один километр вдоль Каспийского моря. Для жителей также предусмотрены частный пляж, озеленённые дворы и бассейны в каждом жилом квартале.

Архитектурную концепцию Bayıl Bulvarı разработало лондонское бюро Squire & Partners. Плавные линии фасадов, панорамное остекление и просторные террасы подчёркивают связь комплекса с окружающим морским ландшафтом.

Застройка будет преимущественно представлена семи- и девятиэтажными зданиями. Высота потолков в резиденциях составит 3,6 метра. В зависимости от расположения и этажа из части резиденций будут открываться панорамные виды на Каспий.

Дорога до центра Баку занимает около восьми минут. Сдача первой очереди запланирована на 31 декабря 2029 года.

Для покупателей предусмотрены первоначальный взнос от 20% и внутренний кредит сроком до 60 месяцев. Приобретение резиденции на начальном этапе строительства также может представлять интерес для тех, кто рассматривает недвижимость как инвестицию с потенциалом роста стоимости.

Телефоны: *2727 | +994 55 400 27 27

💬 WhatsApp: https://wa.me/994554002727

Сайт: https://alians.az/ru

Instagram: https://www.instagram.com/bayil.bulvari.by.alians/

Адрес: Баку, Сабаильский район, посёлок Бибиэйбат, улица Лиман, въезд 246

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