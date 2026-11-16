11,5 лет тюрьмы и конфискация «Атлант»: завершился суд по громкому делу о мошенничестве

Завершилось судебное разбирательство по уголовному делу руководителя ЖСК «Тебриз» Нофеля Гаджиева и исполнительного директора компании Талыша Мамедова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и других преступлениях.

Как сообщает Qafqazinfo, приговор был оглашен на последнем заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Судебный состав под председательством Шалалы Гасановой признал подсудимых виновными по предъявленным обвинениям.

Согласно приговору, Н.Гаджиев приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Т.Мамедову назначено условное наказание. Кроме того, был конфискован находящийся под арестом центр отдыха «Атланд» в Набране.

Эту информацию нашему сайту подтвердил адвокат Джейхун Юсифов.

Отметим, что Нофель Гаджиев является зятем руководителя центра отдыха «Атлант» Таира Гадашова, а также совладельцем этого центра. Согласно обвинению, он вложил 14 миллионов манатов, полученных от граждан, в ремонтно-строительные работы в «Атланте». Сам Нофель в этом деле обвинял своего тестя - руководителя «Атланта» Т.Гадашова. При этом они являются партнерами по бизнесу (совладельцами центра отдыха).