Технический сбой в авиации США стал крупнейшим за 35 лет

Число отмененных в США рейсов превысило 17 тыс., сбой стал самым масштабным в стране из тех, что были вызваны техническими неполадками, за последние 35 лет.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные сервисов Flighty и Cirium.

Как пишет агентство, общенациональная остановка полетов стала третьей в истории США. Число отмененных рейсов также стало крупнейшим инцидентом после сбоя во время зимних праздников 2022 года, когда из-за технических неполадок у американской авиакомпании Southwest Airlines было отменено более 16,9 тыс. рейсов.

Агентство отмечает, что больше из-за технического сбоя пострадала компания American Airlines, которая с пятницы отменила более 5,3 тыс. рейсов.

13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США более чем на четыре часа запретило все вылеты по стране из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Это стало самой продолжительной общенациональной остановкой полетов за 25 лет: в пятницу и субботу были отменены более 10 тыс. рейсов. Глава Минтранса Шон Даффи объяснил сбой "невероятно старой" системой управления воздушным движением, маршрутизаторы которой не справились с перегрузкой.