Наступила эра электрических автомобилей - ВИДЕО
Официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в Азербайджане - компания «Avtokapital-Azərbaycan» объявляет о запуске эксклюзивной программы приобретения электрических автомобилей, которая делает переход на электромобили еще доступнее и удобнее для клиентов.
Теперь вы можете стать владельцем инновационного электромобиля Mercedes-Benz, оплатив первоначально только 50% от его стоимости. Как бонус – полное страхование автомобиля со стороны Mercedes-Benz на 3 года. Оставшаяся сумма делится на равные платежи и выплачивается в течение 3 лет — без процентов и переплат.
Это предложение распространяется на весь модельный ряд электрических автомобилей Mercedes-Benz, имеющихся в наличии у официальных дилеров в Азербайджане.
Преимущества программы:
• Оплата 50% от стоимости автомобиля при покупке
• Рассрочка на оставшуюся сумму на 36 месяцев
• 0% годовых — без переплат
• Официальная страховка Mercedes-Benz
«Мы стремимся сделать технологии будущего максимально доступными уже сегодня. Благодаря этой кампании, клиенты смогут ощутить все преимущества электромобилей Mercedes-Benz — комфорт, инновации и заботу об экологии — без финансовых барьеров», — отметили в руководстве компании-дистрибьютора.
Условия программы действуют в ограниченный период.
За подробной информацией и тест-драйвом переходите на сайт Mercedes-benz.com.az или звоните на номера дилеров:
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
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Autostar Kaukasus
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