Наступила эра электрических автомобилей - ВИДЕО

Официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в Азербайджане - компания «Avtokapital-Azərbaycan» объявляет о запуске эксклюзивной программы приобретения электрических автомобилей, которая делает переход на электромобили еще доступнее и удобнее для клиентов.

Теперь вы можете стать владельцем инновационного электромобиля Mercedes-Benz, оплатив первоначально только 50% от его стоимости. Как бонус – полное страхование автомобиля со стороны Mercedes-Benz на 3 года. Оставшаяся сумма делится на равные платежи и выплачивается в течение 3 лет — без процентов и переплат.

Это предложение распространяется на весь модельный ряд электрических автомобилей Mercedes-Benz, имеющихся в наличии у официальных дилеров в Азербайджане.

Преимущества программы:

• Оплата 50% от стоимости автомобиля при покупке

• Рассрочка на оставшуюся сумму на 36 месяцев

• 0% годовых — без переплат

• Официальная страховка Mercedes-Benz



«Мы стремимся сделать технологии будущего максимально доступными уже сегодня. Благодаря этой кампании, клиенты смогут ощутить все преимущества электромобилей Mercedes-Benz — комфорт, инновации и заботу об экологии — без финансовых барьеров», — отметили в руководстве компании-дистрибьютора.

Условия программы действуют в ограниченный период.

За подробной информацией и тест-драйвом переходите на сайт Mercedes-benz.com.az или звоните на номера дилеров:

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

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Autostar Kaukasus

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