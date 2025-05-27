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Азербайджан потратил на образование 4,55 млрд манатов в 2024 году

First News Media11:25 - Сегодня
Азербайджан потратил на образование 4,55 млрд манатов в 2024 году

В 2024 году расходы государственного бюджета Азербайджана на образование составили 4550,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона «Об исполнении государственного бюджета на 2024 год».

Согласно документу, по заявкам профильных ведомств было использовано 4390,0 млн манатов. Это на 160,3 млн манатов или 3,5% меньше прогноза, но на 265,2 млн манатов или 6,4% больше, чем в 2023 году.

Доля расходов на образование в ВВП Азербайджана в отчетном году достигла 3,5%, увеличившись на 0,1 процентных пункта по сравнению с 2023 годом. На сферу образования пришлось 11,6% всех бюджетных расходов страны, что на 0,3 п.п. больше прошлогоднего показателя.

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