Депутат предложил разрешить бывшим переселенцам самостоятельно строить дома на освобожденных территориях

Сегодня на заседании Милли Меджлиса депутат Рази Нуруллаев выступил с инициативой, направленной на ускорение восстановления освобожденных от оккупации территорий и возвращение бывших вынужденных переселенцев в их родные дома, сообщает APA.

Нуруллаев отметил, что государство взяло на себя серьезные обязательства по восстановлению большого количества домов, однако для успешной реализации этой задачи важно вовлечь самих граждан в процесс строительства.

Депутат предложил, чтобы на территориях, очищенных от мин, как можно скорее были проведены проектные работы, а гражданам разрешили строить дома самостоятельно — в рамках предложенных исполнительными органами проектов и действующего законодательства.

По его словам, многие переселенцы способны самостоятельно построить жилье, что позволит существенно снизить расходы государства. «Строительство домов силами граждан будет обходиться примерно в половину стоимости по сравнению со строительством через компании. Государство может выделять средства поэтапно, что позволит сэкономить до 50% бюджета», — подчеркнул Нуруллаев.

Также депутат предложил создать необходимую инфраструктуру для поддержки такой инициативы, что ускорит процесс восстановления и сделает его более эффективным.