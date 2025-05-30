В Узбекистане прошла образовательная выставка Study in Azerbaijan - ФОТО

В целях расширения сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере науки и высшего образования в Ташкенте 27-31 мая в рамках визита замминистра науки и образования Идриса Исаева и ректоров высших учебных заведений в Узбекистан была организована образовательная выставка Study in Azerbaijan.

Выставка является одним из важных шагов на пути реализации задач, предусмотренных протоколом 13-го заседания Межправительственной комиссии Азербайджан-Узбекистан.

На выставке нашу страну представили 17 высших учебных заведений. На стендах азербайджанских вузов участникам была предоставлена подробная информация о возможностях получения образования по различным специальностям, стипендиальных программах, жизни студентов в нашей стране.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шахрух Далиев, заместитель министра науки и образования ь Азербайджана Идрис Исаев, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев. Выступавшие подчеркнули важность сотрудничества двух стран в контексте интернационализации науки и высшего образования и выразили уверенность, что выставка будет способствовать развитию образовательных и культурных связей.

Следует отметить, что основная цель выставки — укрепление межкультурных связей, содействие студенческому обмену, увеличение числа иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане.