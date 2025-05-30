 Подорвавшемуся на мине в Агдере ампутируют ногу - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Подорвавшемуся на мине в Агдере ампутируют ногу - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:20 - 30 / 05 / 2025
Подорвавшемуся на мине в Агдере ампутируют ногу - ОБНОВЛЕНО

Жителю Тертерского района, подорвавшемуся на мине в Агдеринском районе, ампутируют ногу.

Об этом Report сообщили в Бардинской районной центральной больнице, куда пациент был эвакуирован из Тертерской РЦБ.

"Пациенту с диагнозом травматическая ампутация правой голени, осколочное ранение правой голени будет проведена операция по ампутации правого голеностопного сустава на уровне шопарова сустава. В настоящее время его лечение продолжается в соответствующем отделении, состояние тяжелое", - указали в медучреждении.

21:30

30 мая около 19:30 в Тертерскую центральную районную больницу был доставлен мужчина, пострадавший в результате взрыва на мине на территории села Гарадаглы Тертерского района, сообщили в TƏBIB.

Сообщается, что мужчине, 1978 года рождения, поставлен диагноз "рваная рана в области стопы правой ноги".

"В настоящее время его лечение продолжается в отделении неотложной помощи. Состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое", - отметили в ведомстве.

21:00

Подорвавшийся на мине в Агдеринском районе мужчина доставлен в Тертерскую больницу.

Как сообщает Report, пострадавший Гусейнов Тельман Ахмед оглу (1978 г.р.) был эвакуирован с территории.

Ему была оказана первичная медицинская помощь в отделении скорой помощи Тертерской районной центральной больницы.

Гусейнов получил множественные осколочные ранения ноги. Сообщается, что раненый будет переведен в травматологическое отделение Бардинской центральной больницы.

Отметим, что через территории, где произошел инцидент, ранее проходила линия соприкосновения.

20:20

В Агдеринском районе на мине подорвался мирный житель.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории села Гырмызыкенд.

Житель села Юхары Гарадаглы Тертерского района Гусейнов Тельман Ахмед оглу подорвался на мине во время выпаса скота.

В настоящее время ведутся работы по эвакуации пострадавшего с места происшествия.

Поделиться:
619

Актуально

Общество

Суд: Бомбардировка Гянджи была осуществлена ​​по указанию военно-политического ...

Общество

Подорвавшемуся на мине в Агдере ампутируют ногу - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в финал чемпионата мира в Баку

Общество

В Бакинском суде назвали имена армянских военнослужащих, причастных к ракетному ...

Общество

Суд: Бомбардировка Гянджи была осуществлена ​​по указанию военно-политического руководства Армении

Подорвавшемуся на мине в Агдере ампутируют ногу - ОБНОВЛЕНО

На официальном сайте Постоянного форума ООН размещено заявление исполнительного директора БИГ

В Бакинском суде назвали имена армянских военнослужащих, причастных к ракетному обстрелу Гянджи

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Баку женщина умерла спустя 13 дней после кесарева сечения - ВИДЕО

Чудо в Баку: Девушка выжила после падения с 10-го этажа

Родительский протест услышан: Отменено скандальное решение о приеме в лицеи и гимназии

В этот день в Азербайджане усилится ветер

Последние новости

Азербайджанские боксеры завоевали в Алматы 2 золотые и 3 бронзовые медали

Сегодня, 00:00

Трамп: Ирану не хочется, чтобы его разбомбили

30 / 05 / 2025, 23:40

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости

30 / 05 / 2025, 23:20

Определился соперник сборной Азербайджана в финале чемпионата мира

30 / 05 / 2025, 23:00

Суд: Бомбардировка Гянджи была осуществлена ​​по указанию военно-политического руководства Армении

30 / 05 / 2025, 22:40

Подорвавшемуся на мине в Агдере ампутируют ногу - ОБНОВЛЕНО

30 / 05 / 2025, 22:20

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в финал чемпионата мира в Баку

30 / 05 / 2025, 22:00

На официальном сайте Постоянного форума ООН размещено заявление исполнительного директора БИГ

30 / 05 / 2025, 21:20

В Казахстане два человека погибли при взрыве на газозаправочной станции

30 / 05 / 2025, 20:40

В Бакинском суде назвали имена армянских военнослужащих, причастных к ракетному обстрелу Гянджи

30 / 05 / 2025, 20:02

Замминистра: Карабах и Восточный Зангезур не только полностью обеспечивают собственные потребности в электроэнергии, но и передают зеленую энергию в другие регионы

30 / 05 / 2025, 20:01

Арестован главный тренер сборной Азербайджана, нанесший ножевые ранения Аразу Мусаеву

30 / 05 / 2025, 19:45

Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили расширение экономического сотрудничества

30 / 05 / 2025, 19:30

Состоялось очередное заседание Экономического совета - ФОТО

30 / 05 / 2025, 19:15

Обнародованы дата и повестка первого заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

30 / 05 / 2025, 19:00

Азербайджанца арестовали за ввоз в Россию травы от сглаза

30 / 05 / 2025, 18:45

«Удалю фото за деньги»: полиция Баку задержала юного вымогателя

30 / 05 / 2025, 18:30

Медицинские данные теперь доступны на mygov

30 / 05 / 2025, 18:15

NEQSOL Holding получил одобрение АМКУ на приобретение ведущего производителя титана в Украине

30 / 05 / 2025, 18:00

Тяжелое ДТП в Билясуваре: много пострадавших - ФОТО

30 / 05 / 2025, 17:50
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36