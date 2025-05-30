Суд: Бомбардировка Гянджи была осуществлена ​​по указанию военно-политического руководства Армении

30 мая продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших лиц, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством, представил им состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и т. д.

Суд изучил представленные старшим помощником генерального прокурора Вюсалом Алиевым экспертные заключения осмотра места происшествия и другие протоколы относительно агрессивной войны, развязанной Арменией в июле 2020 года, в период, условно называемый «Товузские бои», включая обстрелы мест проживания гражданского населения со стороны армянских вооруженных сил, убийства мирных жителей и военнослужащих, а также ущерб гражданскому имуществу.

Было заявлено, что на очередном этапе агрессивной войны, развязанной против Азербайджанской Республики с единым намерением, 12-16, 17, 24 и 25 июля 2020 года в результате огня, открытого из крупнокалиберного оружия и других не установленных следствием видов огнестрельного оружия, в селе Агдам Товузского района был умышленно убит мирный житель; частным жилым домам и хозяйствам, принадлежащим десяткам мирных жителей в селах Агдам, Дондар Гушчу, Алибейли, Юхары Ойсузлу, Вахидли, Ашагы Ойсузлу Товузского района и селе Ханлыглар Газахского района был причинен особо крупный ущерб, агрессивная война была продолжена.

Согласно изученным документам, в результате агрессивной войны, развязанной против Азербайджанской Республики, на территории села Агдам Товузского района имелись убитые и раненые.

Затем суд заслушал показания лиц, которые были признаны потерпевшими в результате 44-дневной войны 2020 года.

Потерпевший Эльчин Ширинов рассказал, что 28 октября 2020 года около 13:00 он находился в автомобиле ВАЗ 21074 в городе Барда, когда в него попала ракета «Смерч», выпущенная вооруженными силами Армении. В результате инцидента он получил осколочные ранения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

«Было много атак на Барду. Многократно запускались ракеты «Смерч». В результате было много погибших и раненых», — рассказал потерпевший.

Отвечая на вопросы прокурора отдела Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения при районных судах города Баку Тараны Мамедовой, Э.Ширинов также сообщил, что на территории, где произошел инцидент, не было никаких военных объектов.

Потерпевший Фаиг Керимов сообщил, что 28 октября 2020 года днем, во время уборки дороги неподалеку от учреждения, в котором он работал, примерно в 40-50 метрах от него разорвался снаряд. Осколки разлетелись вокруг. Он тут же лег на землю, однако часть разлетевшихся осколков угодила ему в правую руку, правый глаз и голову. «Я потерял глаз, получил ранения, в результате став инвалидом», - сказал Ф.Керимов, отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева.

Потерпевший Шукюр Керимли сообщил, что 27 октября 2020 года примерно в 16:00, находясь у себя дома в селе Гараюсифли Бардинского района, услышал звук взрыва. Выйдя во двор, он стал свидетелем того, как снаряд попал в частный жилой дом, принадлежащий его соседу Эхтираму Исмаилову. Когда он попытался вернуться домой, на его дом и прилегающую территорию упали в общей сложности четыре снаряда. Один из них причинил ему ранения в область правого бедра и правой стороны спины, а его сестра Эльнура Керимова получила ранение в правое бедро. «Во время инцидента вокруг разлетелось около 60-70 осколочных снарядов», - добавил он.

Потерпевший Расим Яхин в своих показаниях отметил, что в 2020 году принимал участие в 44-дневной войне как военнослужащий, участвовал в боях на территориях Джебраила, Физули, Ходжавенда, Шуши и других районов. Он сообщил, что в ночь с 6 на 7 ноября 2020 года получил ранение в Шуше в результате попадания танкового снаряда. «Я получил ранение в левое запястье, потерял левый глаз, на теле остались осколочные ранения», - добавил Р.Яхин.

Потерпевший Турал Тевеккюлоглу сообщил, что во время 44-дневной войны в 2020 году получил ранение в результате разрыва снаряда на Дашкесан-Кяльбаджарском направлении.

Отвечая на вопросы стороны защиты, Т.Тевеккюлоглу заявил, что огонь в их направлении велся как со стороны Кяльбаджара, так и со стороны Армении.

Потерпевший Бахтияр Кязымов в своих показаниях сообщил, что 10 октября 2020 года участвовал в боях в нескольких направлениях. Он отметил, что 4 ноября во время 44-дневной войны получил ранение в результате артиллерийского обстрела территории, известной как «Ферма», неподалеку от Шуши.

Потерпевший Сархан Аббасов показал, что участвовал в 44-дневной войне. С самого первого дня войны, то есть с 27 сентября вооруженные силы Армении подвергали обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты Азербайджана. «В то время обстрелу подвергались населенный пункт Тоганалы Гёйгёльского района и территория Гёйгёльского национального парка. После этого началось контрнаступление», - отметил он.

Он сказал, что в ходе боевых действий получил ранение в результате снайперского выстрела.

Потерпевший заявил, что при эвакуации погибших и раненых, несмотря на наличие на транспортных средствах обозначений, указывающих на их принадлежность к медицинской службе, армянские военнослужащие подвергали эти автомобили артиллерийскому обстрелу.

С.Аббасов добавил, что смотрел видеозаписи, на которых зафиксированы бесчеловечные действия в отношении тел погибших азербайджанских военнослужащих, совершенные армянскими вооруженными силами. На этих кадрах он также опознал командира указанных военнослужащих — полковника Карена Джалавяна. По его словам, Джалавян был «награжден» Араиком Арутюняном, проходящим по делу в качестве обвиняемого, званием «героя» самопровозглашенного режима.

Потерпевший Рамиз Агаев сообщил, что в результате ракетного обстрела Гянджи 17 октября 2020 года погибли 16 человек, в том числе его отец — Нуреддин Агаев, а он сам, члены его семьи и другие лица получили ранения.

Сын Рамиза Агаева — потерпевший Вугар Агаев также заявил, что события 17 октября стали для него настоящим кошмаром, в этих событиях он получил ранение.

Потерпевший Шираз Гасанов в своих показаниях отметил, что в возрасте 9 лет был вынужден покинуть родное село Гараханбейли Физулинского района, став вынужденных переселенцем, а во время 44-дневной войны участвовал в боевых действиях и был дважды ранен.

Потерпевший Исмаил Мехтиев заявил, что 30 сентября 2020 года во время выполнения сельскохозяйственных работ в селе Азад Гарагоюнлу Тертерского района получил осколочное ранение в левую ногу в результате разрыва снаряда.

Он также добавил, что поблизости не было ни одной воинской части.

Потерпевший Маис Мирзоев сообщил, что принимал участие в 44-дневной войне в 2020 году, участвовал в боях в различных направлениях, а в октябре получил ранение на Гадрутском направлении.

«Противник вел массированный обстрел на Гадрутском направлении, применяя артиллерию и минометы», - добавил он.

Обвиняемый Давид Манукян задал ему вопрос: «Кто первым начал наступление?», на что М.Мирзоев сказал: «Мы ответили контрнаступлением».

На судебном заседании также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Затем при участии начальника отдела по поддержанию государственного обвинения в Бакинском районном суде управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова были изучены содержащиеся в материалах уголовного дела некоторые документы относительно фактов преднамеренного убийства мирных жителей, нанесения серьезного ущерба гражданской инфраструктуре и т. д. в результате ракетного обстрела города Гянджа с 4 по 18 октября 2020 года.

Согласно документам, под непосредственным контролем и на основе устного поручения военно-политического руководства Армении 6-й горный мотострелковый полк 10-й горной мотострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии Республики Армения был дислоцирован на территорию находящегося под оккупацией села Суговушан Агдеринского района (ранее – село Суговушан Тертерского района) Азербайджанской Республики, 42-й отдельный полк этой армии – на территории находящегося под оккупацией села Ашагы Оратаг Агдеринского района (ранее – село Ашагы Оратаг Тертерского района), а 62-й отдельный артиллерийский полк этой армии – на территории находящегося под оккупацией города Ханкенди. В период с 4 по 18 октября 2020 года велись непрерывные интенсивные обстрелы по городу Гянджа из переброшенных на другие удерживаемые под оккупацией территории Азербайджана и установленных на созданных укрепительных позициях, а также включенных в инвентарь указанных полков реактивных ракет, изготовленных в Российской Федерации заводским способом и оснащенных 300 мм осколочно-фугасными снарядами взрывной волны калибра 9М528 и 9К58, предназначенных для использования в реактивной системе залпового огня «Смерч» (по классификации НАТО М1983), а также из ракет, оснащенных фугасными боевыми частями типа 8Ф44, изготовленными в Российской Федерации заводским способом и предназначенными для использования в оперативно-тактическом ракетном комплексе «9К72»-«Эльбрус» (по классификации НАТО SS-1c Scud B), который они разместили на условной линии соприкосновения с Азербайджанской Республикой.

Так, 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года вооруженные силы Армении с единым умыслом умышленно убили в общей сложности 26 мирных жителей и умышленно ранили 175 мирных жителей в городе Гянджа, которых им не удалось умышленно убить благодаря своевременному уклонению от ударов, укрытию за различными предметами и оказанию квалифицированной медицинской помощи. Также в ходе событий был причинен особо крупный ущерб государственному имуществу в целом, а также физическим и юридическим лицам.

В изученных документах приводятся имена некоторых военнослужащих вооруженных сил Армении, которые обстреливали Гянджу ракетами.

Было отмечено, что под руководством командира 71-й базы хранения военной техники (войсковая часть номер 51556) вооруженных сил Армении, дислоцированной в Степанаванском районе этой страны полковника Арташена Рафики Хаджатяна, заместителя командира подполковника Ары Артуши Саргсяна, командира дивизиона оперативно-тактического ракетного комплекса «Эльбрус» подполковника Вазгена Давиди Варданяна, командира дивизиона оперативно- оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» подполковника Тиграна Норайри Варданяна и других, на территорию Варденисского (историческое название – Басаркечарский) района Гегаркуникской области Армении был доставлен оперативно-тактический ракетный комплекс «Эльбрус», находившийся в резерве этой воинской части и обладающий большей разрушительной силой, чем оружие, использованное в предыдущих атаках. Под прицелом вновь оказался город Гянджа.

11 октября 2020 года около 2 часов ночи этот же ракетный комплекс, приведенный в боевую готовность с целью нанесения больших потерь был преднамеренно наведен на города Гянджа, который не считался зоной вооруженного конфликта, где не велись боевые действия и не были расположены военные объекты, а явно присутствовали только гражданские объекты. Был произведен пуск одной ракеты, оснащенной осколочно-фугасной боевой частью 8Ф44, по двухэтажному жилому дому номер 3 и одноэтажным жилым домам номер 4, 5 и 7, расположенным по адресу: город Гянджа, Кяпазский район, улица А.Рафибейли, 4-й переулок. В результате попадания и взрыва ракеты по указанным адресам, где проживало большое количество мирных жителей, 10 мирных жителей были умышленно убиты, 1 – получил тяжелые ранения, 18 – легкие, еще 32 – ранения неустановленной степени тяжести.

17 октября на территорию Хначахского района Республики Армения был доставлен оперативно-тактический ракетный комплекс «Эльбрус» и в направлении города Гянджа были выпущены две ракеты, оснащенные боевыми частями типа 8Ф44. В результате 15 мирных жителей были умышленно убиты, 2 мирных жителя получили тяжелые ранения, 4 – не особо тяжелые, 25 – легкие, еще 48 – ранения неустановленной степени тяжести.

Судебный процесс продолжится 2 июня.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.