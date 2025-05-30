Обсуждены вопросы применения технологий ИИ в образовании - ФОТО

28-29 мая в Инновационном центре Microsoft в Дубае состоялись встречи между делегацией Министерства науки и образования и региональной командой Microsoft по возможностям сотрудничества в области искусственного интеллекта и образования.

Делегацию возглавил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы.

В ходе встреч состоялся всесторонний обмен мнениями по вопросам использования технологий искусственного интеллекта в образовательных процессах, управления данными, разработки больших языковых моделей, адаптированных к системе образования (LLM for Education).

В рамках мероприятия был представлен подход Microsoft к трансформации в образовании, а также обсуждались инициативы Азербайджана в этом направлении. В то же время были показаны реальные примеры практического использования искусственного интеллекта в процессах управления и обучения.

В ходе встреч были организованы сессии технического планирования по созданию больших языковых моделей (LLM) для образования, а также был представлен подход Microsoft к использованию искусственного интеллекта.

По итогам встречи стороны согласовали общие принципы ускорения цифровой трансформации, расширения интеграции искусственного интеллекта и развития образовательных процессов с использованием передовых технологий.