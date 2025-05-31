AZAL отдает дань уважения Хокуме Алиевой в День бортпроводника - ВИДЕО

31 мая - в Международный день бортпроводника Azerbaijan Airlines (AZAL) с глубоким уважением и почтением чтят память Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на AZAL, Х.Алиева стала символом азербайджанской авиации, навсегда запомнившись своей самоотверженностью и отвагой.

"Одна женщина изменила небо, и вслед за ней тысячи девушек открыли в себе силу. Сегодня ее имя - это не просто память, а путеводный свет для каждой молодой женщины, мечтающей летать в небе Азербайджана.

Ведь она доказала, что мужество заключается в совести и ответственности.

Полет Хокумы никогда не заканчивался. Ее история продолжается с каждым новым бортпроводником, с каждым взлетом воздушного судна. Потому что небо - ее дом, а наследие - ориентир для будущих поколений", - отмечается в сообщении AZAL.