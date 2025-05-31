TƏBİB о состоянии женщины, которую ранил собственный брат - ОБНОВЛЕНО
31 мая в 06:50 в отделение неотложной медпомощи больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской городской объединенной больнице была госпитализирована женщина 1987 года рождения с диагнозом "резаная рана горла".
Как сообщили в ответ на запрос Oxu.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), пациентке оказаны необходимые медицинские услуги.
"Лечение пациентки, состояние которой оценивается как средней степени тяжести, проводится в хирургическом отделении", - говорится в информации.
10:00
В Геранбое задержан человек, подозреваемый в нанесении травмы родной сестре режущим предметом.
Как сообщили в ответ на запрос западного бюро Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники полиции задержали 32-летнего Самира Наджафова, подозреваемого в нанесении травмы Г. Наджафовой режуще-колющим предметом.
По факту продолжается расследование.
08:45
В Геранбойском районе семейная ссора завершилась поножовщиной.
Как сообщает Report, местная жительница Г. Наджафова, 1987 года рождения, была доставлена в больницу с ножевыми ранениями.
По предварительной версии, женщину ранил ее брат С.Наджафов (1993).
В связи с фактом начато расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.