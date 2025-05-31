 В Джалилабаде начался сезон сбора клубники | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Джалилабаде начался сезон сбора клубники

First News Media09:50 - Сегодня
В Джалилабаде начался сезон сбора клубники

В Джалилабадском районе начался сезон сбора клубники.

В 2025 году ягода выращивается на площади 632 га - на 25 га больше, чем в прошлом году.

Производством клубники занимаются свыше 700 фермеров. В сезон сбора урожая создаются временные рабочие места для тысяч местных жителей, что способствует занятости и развитию сельской экономики.

С 2022 года в Джалилабаде ежегодно проводится «Фестиваль клубники», в рамках которого фермеры представляют свою продукцию, проходят выставки, а также организуются концерты. Фестиваль стал важным мероприятием для поддержки внутреннего туризма и популяризации местных брендов.

Поделиться:
300

Актуально

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Футбол

Кубок Азербайджана: Сегодня в финале встретятся «Карабах» и «Сабах»

Общество

Уровень воды в реке Кура повысился на 23 см, в реке Араз - на 37 см.

Общество

В Азербайджане 47 детей переданы в патронатные семьи

Общество

Страшное ДТП в России: погибли азербайджанцы - ФОТО

Подписана Программа сотрудничества между министерствами юстиции Азербайджана и Узбекистана - ФОТО

В Закатале мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем

Уровень воды в реке Кура повысился на 23 см, в реке Араз - на 37 см.

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Азербайджане закрыли доступ к еще одному российскому сайту

Операция на кухне: директор центра эстетики осуждена за смерть свояченицы

Смерть роженицы после третьего кесарево сечения в Баку: Подробности и комментарий адвоката

Отец избитого в Kaspi kids ребенка: Они пришли ко мне домой и предложили деньги - ВИДЕО

Последние новости

Ученые предупреждают: ожидается крупнейшая магнитная буря 2025 года

Сегодня, 12:00

Страшное ДТП в России: погибли азербайджанцы - ФОТО

Сегодня, 11:50

МИД: Позиция Ирана на переговорах с США заключается в отказе от доминирования

Сегодня, 11:40

Подписана Программа сотрудничества между министерствами юстиции Азербайджана и Узбекистана - ФОТО

Сегодня, 11:30

В Закатале мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем

Сегодня, 11:20

Кубок Азербайджана: Сегодня в финале встретятся «Карабах» и «Сабах»

Сегодня, 11:10

В Азербайджанской армии проводится конкурс «Лучший военный оркестр»

Сегодня, 11:00

Уровень воды в реке Кура повысился на 23 см, в реке Араз - на 37 см.

Сегодня, 10:55

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Сегодня, 10:45

Взрыв мины на границе: в Иране погибли двое солдат, двое ранены

Сегодня, 10:35

Байден рассказал о начавшемся лечении от рака

Сегодня, 10:25

В Азербайджане 47 детей переданы в патронатные семьи

Сегодня, 10:15

Финал Лиги чемпионов УЕФА: «ПСЖ» против «Интера»

Сегодня, 10:10

Началась поездка в Шушу религиозных деятелей Турции и Грузии

Сегодня, 10:05

В Горанбое задержан подозреваемый в нанесении травмы сестре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:00

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 09:55

В Джалилабаде начался сезон сбора клубники

Сегодня, 09:50

Азербайджанская нефть подешевела

Сегодня, 09:45

Детям шехидов и ветеранов Отечественной войны организовали мероприятие ко Дню защиты детей - ФОТО

Сегодня, 09:40

В Турции конфисковали поддельную валюту на $114 млн

Сегодня, 09:30
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36