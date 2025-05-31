В Джалилабаде начался сезон сбора клубники

В Джалилабадском районе начался сезон сбора клубники.

В 2025 году ягода выращивается на площади 632 га - на 25 га больше, чем в прошлом году.

Производством клубники занимаются свыше 700 фермеров. В сезон сбора урожая создаются временные рабочие места для тысяч местных жителей, что способствует занятости и развитию сельской экономики.

С 2022 года в Джалилабаде ежегодно проводится «Фестиваль клубники», в рамках которого фермеры представляют свою продукцию, проходят выставки, а также организуются концерты. Фестиваль стал важным мероприятием для поддержки внутреннего туризма и популяризации местных брендов.