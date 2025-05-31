В Азербайджане 47 детей переданы в патронатные семьи

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана сообщило, что за прошедший период 47 детей были переданы в патронатные семьи.

Из них 18 мальчиков и 29 девочек. 25 детей проживают в Баку, остальные — в различных регионах страны, включая Агджабеди, Астару, Билясувар, Джалилабад, Гянджу, Гёйчай, Гёйгёль, Хачмаз, Лянкяран, Шамахы, Шеки, Шемкир и Загатала, передает Trend.

Согласно законодательству, между Министерством и лицами, принявшими детей под опеку, заключены соответствующие договоры.

Государство оказывает финансовую поддержку патронатным семьям:

* 355 манатов в месяц на детей в возрасте 0–6 лет,

* 375 манатов — на детей 7–13 лет,

* 395 манатов — на детей 14–18 лет.az.trend.az

Для детей с инвалидностью выплаты составляют:

* 395 манатов (0–6 лет),

* 415 манатов (7–13 лет),

* 435 манатов (14–18 лет).

Кроме того, ежеквартально предоставляется единовременное пособие в размере 200 манатов на каждого ребёнка для приобретения сезонной одежды.

31 мая отмечается Всемирный день патронатной семьи, цель которого — подчеркнуть значимость семей, временно воспитывающих детей, лишённых родительской опеки.

С 12 июля 2023 года, после подписания соответствующих законодательных актов президентом Ильхамом Алиевым, в Азербайджане внедрена система патронатных семей. Эта модель предусматривает временное или постоянное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в семейной среде под государственным контролем и с финансовой поддержкой.