Религиозные деятели Турции и Грузии посетили Агдам - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Религиозные деятели из Турции и Грузии, поездка которых в нашу страну организована Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями и действующим при нем Фондом пропаганды духовных ценностей, после города Шуша прибыли в Агдам.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, делегация сначала посетила Шехидляр хиябаны в Агдаме, где была проинформирована о том, что на Шехидляр хиябаны в Агдаме похоронены героические сыны Родины, ставшие шехидами в Первой Карабахской войне, а также часть жителей города, погибших в Ходжалинском геноциде. Уничтожившие все в Агдаме армянские вандалы также раскопали и разрушили могилы на Шехидляр хиябаны.

Затем религиозные деятели прибыли в Джума мечеть в Агдаме. Им сообщили об уничтожении армянами культурных, исторических и религиозных памятников и строительно-восстановительных работах, проводимых Азербайджанским государством после освобождения Агдама от оккупации. Было отмечено, что армяне, как и в других оккупированных ими районах, совершили в Агдаме беспрецедентные акты вандализма в отношении исторического и культурного наследия Азербайджана.

В районе были разрушены и осквернены памятники, культурные объекты, мечети и кладбища. Одним из исторических и религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму, является Джума мечеть в Агдаме. Джума мечеть в Агдаме была построена архитектором Кербалаи Сафиханом Карабаги в 1868-1870 годах.

Эта мечеть входит в список памятников национального значения и относится к школе «архитектуры карабахских мечетей». Из военных соображений армяне не разрушали мечеть, а использовали ее минареты для координации. Минареты мечети были разрушены изнутри, потолок в нескольких местах обвалился, а дизайн и надписи намеренно приведены в непригодное и неузнаваемое состояние. Армянские вандалы продемонстрировали свою ненависть к азербайджанцам и мусульманскому миру, содержа скот в агдамской Джума мечети. После освобождения города Агдам от оккупации Джума мечеть была отреставрирована и ей вернули прежний облик.

Религиозные деятели совершили намаз в мечети.

Далее делегация ознакомилась с комплексом Имарат, в котором находится дворец Панахали-хана, основателя Карабахского ханства. Им была предоставлена информация об историческом месте. Было отмечено, что одним из историко-архитектурных сооружений в Агдамском районе, подвергшимся армянскому вандализму, является резиденция Панахали-хана. Этот историко-архитектурный памятник, датируемый XVIII веком, является одним из первых владений ханской семьи. Как и другие исторические, культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях, резиденция Панахали-хана также была осквернена и подверглась вандализму со стороны армян. Во дворце хана, который использовался как хлев, содержались коровы и свиньи.

Здесь находятся гробницы Панахали-хана, основавшего Карабахское ханство, и правителей ханства в разные годы – Ибрагимхалил-хана и его сына Мехдигулу хана, а также могила дочери Мехдигулу хана – Хуршидбану Натаван. На этом кладбище были похоронены и другие видные деятели из рода карабахских ханов.

Однако после оккупации города Агдама кладбище также подверглось армянскому вандализму. Армянские вандалы в том числе разрушили могилу Ибрагимхалил-хана и надгробный памятник Хуршидбану Натаван, дочери последнего правителя Карабаха Мехдигулу-хана Джаваншира. После освобождения от оккупации в Агдамском комплексе Имарат были проведены реставрационные и археологические исследования с участием местных и иностранных специалистов.

14:20

Делегация в составе религиозных деятелей Турции и Грузии находится в Азербайджане.

В рамках поездки, организованной Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями и действующим в его ведении Фондом пропаганды духовных ценностей с целью дальнейшего укрепления религиозно-духовных уз, единства и солидарности с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, 31 мая гости прибыли в город Шуша.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сотрудники Управления государственного заповедника города Шуша проинформировали религиозных деятелей о Шуше и проводимых здесь восстановительных работах.

Гостям рассказали, что в течение почти 30-летней оккупации исторические здания, мечети и памятники города подверглись армянскому вандализму. После освобождения города Шуша от оккупации здесь развернулись широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Наряду с созданием инфраструктуры в Шуше началось восстановление подлинного исторического облика города, исторических и культурных памятников.

Затем религиозные деятели ознакомились с центральной площадью города Шуша, где установлены расстрелянные статуи Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, домом Хуршидбану Натаван и территорией, где находится родник Хан гызы, крепостными стенами, усадебным комплексом Мехмандаровых.

В мечети Юхары Говхар Ага делегации рассказали, что в древней Шуше было 17 кварталов. В каждом квартале была баня, мечеть и родник. Здания, расположенные в древних кварталах и являющиеся историко-архитектурными образцами, в том числе мечети, также подверглись армянскому вандализму.

После освобождения города Шуша от оккупации были восстановлены мечети Юхары Говхар Ага, Ашагы Говхар Ага, Саатлы, Мамаи и Чол Гала. Гости также ознакомились с комплексом музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа, полюбовалась завораживающей панорамой, открывающейся с Джыдыр дюзю.

10:05

Религиозные деятели Турции и Грузии, поездка которых в нашу страну организована Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями и действующим при нем Фондом пропаганды нравственных ценностей, прибыли в город Шуша.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, делегация религиозных деятелей ознакомится с историческими местами в Шуше, в том числе с мечетями Юхары Говхар Ага, Ашагы Говхар Ага и Саатлы, а также с равниной Джыдыр дюзю.