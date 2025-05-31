Страшное ДТП в России: погибли азербайджанцы - ФОТО

30 мая на территории Северной Осетии (Российская Федерация) произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Oxu.Az, столкнулись автомобили LADA Priora и ВАЗ-2107.

В результате аварии погибли 5 человек.

Трое из погибших являются гражданами Азербайджана. Двое из них уроженцы Газахского района, один — Агстафинского района.

Жители села Даш Салахлы Газахского района Кочер Гусейнов (2005 г.р.) и Парвин Юсифов (1993 г.р.) несколько месяцев назад уехали в Россию на заработки.

Третьим является житель села Муганлы Агстафинского района Джейхун Мамедов (2000 г.р.).

Тела всех трёх погибших были доставлены в Азербайджан вчера ночью и переданы их семьям.

Двое из них будут похоронены сегодня в селе Даш Салахлы Газахского района, а один - в селе Муганлы Агстафинского района.