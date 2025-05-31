Пожар на открытой территории возле пляжа Ших в Баку ликвидирован - ОБНОВЛЕНО
Пожар, возникший на открытой территории рядом с пляжем Ших в Сабаильском районе города Баку, был потушен силами Службы государственной противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Как сообщает Report, информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара на площади в 1 гектар сгорели бытовые отходы и использованные автомобильные шины.
Близлежащие территории были защищены от распространения огня.
12:15
В Сабаильском районе города Баку, вблизи пляжа Ших на открытой местности горит сухая трава.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По информации, на место происшествия привлечены силы МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.