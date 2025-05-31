Граждане понесли убытки в результате передачи данных банковских карт - МВД предупреждает

Министерство внутренних дел Азербайджана призывает граждан проявлять бдительность в вопросах безопасности данных банковских карт.

30 мая с использованием различных киберметодов были украдены денежные средства с банковских карт ряда лиц.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МВД, в результате передачи посторонним лицам кодов CVV/CVC и OTP (одноразовый пароль, отправляемый по SMS) со счетов граждан были украдены денежные средства в размере 725, 550, 450, 447, 300, 204, 73, 72, 60, 50 манатов и 49 долларов США.

Предоставление третьим лицам вышеуказанной конфиденциальной информации оборачивается для гражданина последствиями в виде материального ущерба – не только утратой денежных средств на банковском счете, но и кредитом.

Министерство внутренних дел в очередной раз обращается к гражданам и предупреждает: не доверяйте звонкам, сообщениям и ссылкам, поступающим с неизвестных номеров от имени банка или другого учреждения.

«Ваш счет заморожен, имеются попытки взлома», «Платежи по Visa», «Вы выиграли», «Активируется страховка», «Выгодный кредит» и другие заманчивые предложения могут быть направлены с целью кибермошенничества.

Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать CVV/CVC-коды с обратной стороны карты и пароли OTP.

В случае подозрительных случаев гражданам следует обращаться в колл-центр «Служба 102» или в территориальные органы полиции.

Министерство внутренних дел продолжает принимать меры по борьбе с киберпреступностью.