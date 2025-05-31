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Погода на воскресенье: В Баку ожидается 36° тепла

First News Media13:45 - Сегодня
Погода на воскресенье: В Баку ожидается 36° тепла

1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 60-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь, грозы. Утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 22-27° тепла.

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