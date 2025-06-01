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В парке Центра Гейдара Алиева прошел детский фестиваль - ФОТО

First News Media21:40 - Сегодня
В парке Центра Гейдара Алиева прошел детский фестиваль - ФОТО

1 июня в парке Центра Гейдара Алиева прошел Детский фестиваль.

Как сообщает Trend, на фестивале, организованном Фондом Гейдара Алиева, Центром Гейдара Алиева и министерством науки и образования, были созданы развлекательные зоны, рассчитанные на самые разные интересы.

На фестиваль также были приглашены дети наших героев, погибших за Родину, воспитанники детских домов, дети, нуждающиеся в особой заботе. Для них была представлена ​​специальная зона с подарками и развлекательная программа.

На фестивале, вызвавшем большой интерес у жителей и гостей столицы, были созданы все условия для продуктивного времяпрепровождения детей. Наряду с детьми свое удовлетворение фестивалем выразили и родители.

На фестиваль в этом году был приглашен и Государственный театр кукол. В зоне, предоставленной театру, для детей была показана сказка «Qoğal».

Еще одной новинкой стало участие в фестивале Бакинского государственного цирка. Аниматоры и мастера циркового искусства радовали детей интересными шоу-программами, а акробаты, клоуны и фокусники демонстрировали специальные номера.

Еще одним новшеством фестиваля стала модная арена. В этой зоне дети и молодежь из учреждений профессионального образования совершили путешествие в мир дизайна, флористики и моды, продемонстрировали свои творческие способности, познакомились с различными дизайнерскими идеями.

В Национальном музее ковра на музейной территории прошел мастер-класс по ковроткачеству.

Получить информацию о космосе и астрономии, а также о звездах и планетах можно было через планетарий, в зонах «Азеркосмос» и «Планетарий».

В рамках фестиваля Автомобильная федерация Азербайджана (ААФ) также организовала зону «Безопасные дороги/Ралли» для детей.

Сегодня в «Зоне чтения» в парке Центра прошел читальный час.

В Международный день защиты детей, чтобы еще раз привлечь внимание к здоровому развитию будущего поколения, на фестивале открылась «Зона здоровых детей». Выдавались талоны на осмотры детей.

Для повышения физической активности детей в «Зоне эстафеты» проводились различные соревнования и спортивные игры, устанавливались аттракционы. В «Зоне бадминтона» организовывались интересные соревнования.

Таким образом, парк Центра Гейдара Алиева в течение всего дня был предоставлен детям как место для развлечений и творчества.

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