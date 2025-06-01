В Баку обрушилась крыша здания исправительного учреждения, пострадал один человек

В результате обрушения крыши здания в исправительном учреждении №12 в Гарадагском районе Баку пострадал один человек.

Об этом Report сообщили в Министерства юстиции.

"Сегодня в 13:10 при обрушении крыши жилого здания, предназначенного для осужденных в исправительном учреждении №12, один заключенный получил травмы", - указали в ведомстве.

Было отмечено, что среди других заключенных, отбывающих наказание в учреждении, и сотрудников пострадавших нет.