 В Баку обрушилась крыша здания исправительного учреждения, пострадал один человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку обрушилась крыша здания исправительного учреждения, пострадал один человек

First News Media22:50 - 01 / 06 / 2025
В Баку обрушилась крыша здания исправительного учреждения, пострадал один человек

В результате обрушения крыши здания в исправительном учреждении №12 в Гарадагском районе Баку пострадал один человек.

Об этом Report сообщили в Министерства юстиции.

"Сегодня в 13:10 при обрушении крыши жилого здания, предназначенного для осужденных в исправительном учреждении №12, один заключенный получил травмы", - указали в ведомстве.

Было отмечено, что среди других заключенных, отбывающих наказание в учреждении, и сотрудников пострадавших нет.

Поделиться:
353

Актуально

Футбол

Азербайджан - Чемпион мира по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО

Общество

В результате подрыва на мине трактора в Кяльбаджаре пострадал один человек - ...

Общество

В парке Центра Гейдара Алиева прошел детский фестиваль - ФОТО

Общество

В эти дни в Азербайджане ожидается сильный ветер

Общество

Посещающие Азербайджан религиозные деятели ознакомились с деятельностью ряда мест поклонения в Баку - ФОТО

В Баку обрушилась крыша здания исправительного учреждения, пострадал один человек

В Газахе перевернулась машина, есть пострадавший

В результате подрыва на мине трактора в Кяльбаджаре пострадал один человек - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Азербайджане закрыли доступ к еще одному российскому сайту

Смертельный инцидент в бакинском магазине: двое погибших

В Азербайджане побит рекорд по бракам в этот день

Чудо в Баку: Девушка выжила после падения с 10-го этажа

Последние новости

УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Сегодня, 00:00

Мэр Варшавы Тшасковский побеждает на президентских выборах в Польше

01 / 06 / 2025, 23:40

ХАМАС заявил, что готов незамедлительно вернуться к переговорам по Газе

01 / 06 / 2025, 23:25

Посещающие Азербайджан религиозные деятели ознакомились с деятельностью ряда мест поклонения в Баку - ФОТО

01 / 06 / 2025, 23:15

В Баку обрушилась крыша здания исправительного учреждения, пострадал один человек

01 / 06 / 2025, 22:50

В Газахе перевернулась машина, есть пострадавший

01 / 06 / 2025, 22:20

В результате подрыва на мине трактора в Кяльбаджаре пострадал один человек - ОБНОВЛЕНО

01 / 06 / 2025, 21:55

В парке Центра Гейдара Алиева прошел детский фестиваль - ФОТО

01 / 06 / 2025, 21:40

Азербайджан - Чемпион мира по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО

01 / 06 / 2025, 21:20

Делегация религиозных деятелей посетила Парк Победы - ФОТО

01 / 06 / 2025, 21:05

В эти дни в Азербайджане ожидается сильный ветер

01 / 06 / 2025, 20:50

В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира по мини-футболу

01 / 06 / 2025, 20:15

Минобороны раскрыло последствия масштабной атаки дронов на российские военные аэродромы

01 / 06 / 2025, 19:50

Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по аэропорту Бен-Гурион

01 / 06 / 2025, 19:35

МИД Египта: посредники продолжают усилия по прекращению огня в Газе

01 / 06 / 2025, 19:00

Предупреждение синоптиков: В Азербайджане резко изменится погода

01 / 06 / 2025, 18:40

По делу о нападении на Араза Мусаева задержаны шесть человек

01 / 06 / 2025, 18:20

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

01 / 06 / 2025, 17:50

Российская делегация отправилась на переговоры в Стамбуле

01 / 06 / 2025, 17:30

«Мир сказок Ичеришехер» - ФОТО

01 / 06 / 2025, 17:15
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36