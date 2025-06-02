Araz Supermarket оштрафован за обман покупателей

Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Araz Supermarket" на основании закона «О защите прав потребителей».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявили в Государственном агентстве по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

Было отмечено, что компания продала пищевой продукт по цене выше указанной на нём, совершив таким образом правонарушение в соответствии с пунктом 447.0.1 Кодекса об административных правонарушениях (Обман потребителей на небольшую сумму при расчёте за товар).