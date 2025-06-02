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Azerconnect Group стала партнером «Национальной программы - 4SI Academy» - ФОТО

First News Media17:06 - Сегодня
Azerconnect Group стала партнером «Национальной программы - 4SI Academy» - ФОТО

Ведущая ИКТ-компания страны Azerconnect Group стала партнером «Национальной программы - 4SI Academy», целью которой является ускорение перехода к цифровой экономике в Азербайджане.

Проект реализуется с целью повышения знаний и навыков граждан в области технологий четвертой промышленной революции, а также поддержки развития профессиональных кадров.

На мероприятии, в котором приняли участие более 100 представителей государственного и частного секторов, а также академического сообщества, выступил Мушфиг Алиев, коммерческий директор Azerconnect Group. Он подробно рассказал об инновационных проектах компании в области новых технологий, особенно о решениях на основе искусственного интеллекта. «В эпоху стремительного развития технологий конкурентоспособность стран определяется не только техническими возможностями, но и потенциалом человеческих ресурсов, — отметил он. — Для эффективного внедрения и устойчивого развития передовых технологий крайне важно иметь высококвалифицированных, гибко мыслящих и открытых к новым знаниям специалистов. В этой связи реализуемые нами проекты не только способствуют ускорению технологического прогресса в стране, но и имеют стратегическое значение для развития человеческого капитала и формирования новых навыков».

Подготовка местных специалистов в сфере ИКТ и высоких технологий, а также укрепление экосистемы цифровой экономики страны являются одними из основных направлений стратегии устойчивого развития Azerconnect Group. Компания способствует формированию профессиональных кадров в сфере ИКТ и развитию человеческого капитала путем поддержки проектов и инициатив в соответствующих областях. Благодаря своей мощной ИКТ-инфраструктуре и инновационным решениям Azerconnect Group играет важную роль в развитии цифровой экономики Азербайджана и превращении страны в региональный технологический центр.

Организаторами «Национальной программы» выступили Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики, Фонд развития образования при Министерстве образования и науки и компания Coursera. В рамках проекта десятки тысяч человек смогут бесплатно присоединиться к 8000 курсам и программам, включающим искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные, аналитику данных, блокчейн и облачные технологии, языки программирования, а также лидерство, личностное развитие и коммуникацию. В течение года пользователи смогут принять участие в обучающих курсах почти 350 самых престижных университетов мира и ведущих технологических компаний, включая Оксфорд, Стэнфорд, Йель, Дьюк, Лондон, Манчестер, а также Microsoft, Google, Meta, IBM, AWS, Oracle и Gitlab. В рамках программы 2500 самых популярных курсов Coursera сопровождены азербайджанскими субтитрами, созданными с помощью искусственного интеллекта. Участники, успешно завершившие курсы, получат международно признанные сертификаты. Любой желающий присоединиться может зарегистрироваться, перейдя по предоставленной ссылке.

Об Azerconnect Group

Как компания, работающая в динамично развивающихся секторах ИКТ и высоких технологий нашей страны, Azerconnect Group предлагает передовые решения - от мобильной связи, интернет-услуг и международных выделенных линий до современных цифровых услуг в сфере FinTech, AdTech и Media/TV.

Azerconnect Group входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

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