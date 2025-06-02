Арестован водитель, запугивающий окружающих игрушечным пистолетом - ВИДЕО

Полиция начала расследование после появления в социальных сетях видео, на котором мужчина, находясь за рулём автомобиля в Баку, демонстрирует из окна предмет, похожий на игрушечный пистолет, чем вызывает панику среди прохожих.

Как сообщила представитель пресс-службы МВД Луму Исрафилли, был установлен и задержан 24-летний водитель автомобиля марки Hyundai. Управляя машиной, он имитировал наличие оружия, что спровоцировало страх и беспокойство у окружающих.

Мужчина был подвергнут административному аресту.

Отметим, что создание угрозы и паники в обществе — независимо от того, используется ли при этом настоящее оружие или его имитация — влечёт за собой юридическую ответственность.