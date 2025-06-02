Работники гражданской авиации Азербайджана отмечают профессиональный праздник

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Именно 2 июня 1938 года была создана первая авиационная группа, заложившая фундамент гражданской авиации Азербайджана.

Историю гражданской авиации Азербайджана можно разделить на несколько этапов.

На первом этапе были открыты воздушные линии из Баку в Москву, Харьков, Тбилиси, Астрахань, а также была заложена основа для перевозки пассажиров и почты по воздуху.

В годы Второй мировой войны гражданская авиация, как и многие другие отрасли, действовала под лозунгом «Все для фронта!»

1970-1980-е годы стали периодом развития внутренних воздушных линий в стране. Именно в этот период были построены аэропорты в городах Гянджа, Евлах, Нафталан, Нахчыван, Загатала, Лянкяран, Агдам, Агстафа и Шеки, а также налажено воздушное сообщение между Баку и этими городами.

Отставание в развитии гражданской авиации в Азербайджане, восстановившем свою национальную независимость в начале 1990-х годов, было ликвидировано после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Подписанные им указы и принятые решения открыли новый этап в истории авиации, начался новый период ее стремительного развития.

Современный международный аэровокзальный комплекс в Баку, являющийся одним из важных пунктов в воздушном сообщении между Европой и Азией, также открыл свои двери миру в 1999 году в результате инициативы и исключительных усилий Гейдара Алиева. Год спустя в Бакинском аэропорту приземлился первый самолет Boeing. В 2004 году этот аэропорт вошел в историю азербайджанской авиации под названием Международный аэропорт Гейдар Алиев. Он был признан лучшим аэропортом на постсоветском пространстве и удостоен награды Skytrax World Airport Awards, которая считается самой престижной в соответствующей сфере.

Согласно отчету Всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 11-е место по авиационным услугам. Воздушный транспорт имеет особое значение в этой стране, расположенной на перекрестке Востока и Запада.