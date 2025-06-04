McDonald’s Azərbaycan и ГФСЗ устроили праздник для детей шехидов ко Дню защиты детей - ФОТО
McDonald’s Azərbaycan и Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) организовали праздничное мероприятие, приуроченное к 1 июня — Международному дню защиты детей.
Этот день отмечается во всём мире как напоминание о важности постоянной заботы, внимания и поддержки о подрастающем поколении.
Благотворительное мероприятие, организованное в ресторане McDonald’s в поселке Шувелан, собрало более 50 детей из семей шехидов.
Праздничная программа началась с обеда, после чего детям вручили подарки - настольные игры, развивающие логику и мышление.
Мероприятие прошло в рамках меморандума о сотрудничестве между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты.
Документ направлен на реализацию проектов корпоративной социальной ответственности и стал основой для множества совместных инициатив, поддерживающих детей ветеранов и шехидов 44-дневной Отечественной войны.