Банк ABB предоставит стипендии 50 студентам Карабахского университета

2 июня в Ханкенди состоялся Форум образования и партнерства Карабаха. Мероприятие было организовано совместно Министерством науки и образования Азербайджанской Республики, Министерством экономики, Фондом возрождения Карабаха, Фондом развития образования, Профсоюзом работников образования Азербайджана и Карабахским университетом.

В рамках форума был подписан документ о сотрудничестве между Банком ABB и Фондом развития образования в сфере стипендиальной программы. Согласно соглашению, Банк предоставит ежегодные стипендии 50 студентам Карабахского университета, показавшим высокие академические успехи.

Стипендии будут выделены молодежи, поступившей в Карабахский университет и проходящей обучение в 2025–2026 учебном году.

В рамках форума прошли панельные обсуждения под концептуальным посланием «Совместные шаги для будущего Карабаха». Одна из панельных дискуссий была посвящена возможностям государственно-частного партнерства в Карабахе.

В обсуждениях выступил также заместитель председателя Правления Банка ABB Талех Тагирли. Он рассказал о шагах, которые необходимо предпринять для развития инноваций и стартап-экосистемы в регионе Карабах на основе партнерства. Представив опыт Банка ABB, он отметил вклад, который Банк может внести в этот процесс.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

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