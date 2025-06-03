Минздрав обратился к населению в преддверии Гурбан байрамы

В связи с нестабильными погодными условиями на территории Азербайджана участились случаи заражения респираторными заболеваниями, в том числе сезонной инфекцией гриппа.

В целях охраны здоровья населения страны, а также предотвращения распространения инфекционных заболеваний Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в период праздника Гурбан байрамы и выходные дни дало рекомендации гражданам, особенно лицам, входящим в группу риска.

Как сообщили в ведомстве, на массовых мероприятиях и в местах скопления людей рекомендуется использовать защищающие дыхательные пути средства индивидуальной защиты (медицинские маски). В то же время следует строго соблюдать гигиену рук, в ежедневном рационе отдавать предпочтение продуктам, богатым витаминами. При выборе одежды рекомендуется учитывать погодные условия, а не время года.

Министерство здравоохранения призывает каждого гражданина с особой чуткостью и ответственностью относиться к своему здоровью, а также защищать себя и окружающих от болезней.