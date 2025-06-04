Житель Армении направил пистолет на азербайджанский блокпост: Следком возбудил дело
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после того, как у приграничного села Тех в Сюнике житель Эчмиадзина направил пистолет в сторону находящегося неподалеку азербайджанского блокпоста.
Ранее издание «Аравот» писало, что по данному факту были задержаны и доставлены в полицию трое.
В Следкоме между тем, Sputnik Армения заявили, что на основании сообщения полиции в Сюникском областном управлении СК возбуждено уголовное дело, однако никто не задержан.
Ведется предварительное следствие.
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