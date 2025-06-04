Микаил Джаббаров провел встречу с глобальным руководителем компании Deloitte по вопросам энергетики, ресурсам и промышленности Стэнли Портером.

В ходе встречи была предоставлена информация о стратегических приоритетах развития Азербайджана, инициативах нашей страны в области чистой энергии и ее растущей роли в региональных проектах. Отмечено успешное сотрудничество Deloitte с SOCAR в рамках поддержки стратегии расширения международного присутствия.

Стороны обсудили глобальные тенденции энергетического перехода, инициативы по обеспечению устойчивого развития промышленности и декарбонизации, применение инноваций, а также рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества