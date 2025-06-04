Минная угроза и цена правды: четыре года с трагедии в Кяльбаджаре

Прошло четыре года со дня гибели азербайджанских журналистов Сираджа Абышова (оператор телеканала AzTV) и Магеррама Ибрагимова (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), подорвавшихся на противотанковой мине в селе Сусузлуг Кяльбаджарского района.

Утром 4 июня 2021 года автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кяльбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кяльбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Кроме того, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

16 июня 2021 года распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Абышов Сирадж Абыш оглу, Алиев Ариф Агалар оглу и Ибрагимов Магеррам Али оглу награждены орденом Vətənə xidmətə görə («За службу Родине») 3-й степени.