 АЖД участвует в выставке Transport Logistic в Мюнхене: состоялись встречи с влиятельными транспортными и логистическими компаниями - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

АЖД участвует в выставке Transport Logistic в Мюнхене: состоялись встречи с влиятельными транспортными и логистическими компаниями - ФОТО

First News Media10:39 - Сегодня
АЖД участвует в выставке Transport Logistic в Мюнхене: состоялись встречи с влиятельными транспортными и логистическими компаниями - ФОТО

Входящее в состав AZCON Holding ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) со 2 по 5 июня принимает участие в международной выставке "Транспорт и Логистика – 2025" (Transport Logistic 2025).

На организованной в Мюнхене (Германия) престижной выставке мобильности АЖД представлена специальным стендом. Стенд дает подробную информацию о грузоперевозках АЖД по международным коридорам, осуществляемых в Карабахе и Восточном Зангезуре железнодорожных проектах и строительстве инфраструктуры, деятельности компании в области устойчивого развития, ее услугах, применяемых цифровых решениях и Бакинском порте.

В рамках выставки председатель АЖД Ровшан Рустамов встретился с руководителями ряда ведущих транспортных и логистических компаний.

На встрече с президентом Китайской корпорации железнодорожных контейнерных перевозок (China Railway Container Transport Corp., CRCT) Янг Бином обсуждались развивающиеся между двумя странами транспортные связи. В этом контексте была особо отмечена важность подписанных между двумя странами в ходе апрельского визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай документов о совместном продвижении инициативы "Пояс и путь" и международных мультимодальных перевозках.

Также состоялся обмен мнениями о принятии дальнейших мер по увеличению числа контейнерных блок-поездов в Срединном коридоре, и о цифровой платформе, которая позволит отслеживать грузы, следующие из Китая в направлении Черного моря. Было подчеркнуто, что присоединение CRCT к учрежденному железнодорожными ведомствами Азербайджана, Грузии и Казахстана совместному предприятию Middle Corridor Multimodal Ltd. является важным шагом в деле укрепления потенциала Срединного коридора.

Ровшан Рустамов встретился также с исполнительным директором еще одной ведущей китайской логистической компании - Beijing Trans Eurasia International Logistics Уаньсу Донгом. Были обсуждены предложения этой компании по расширению сотрудничества с АЖД в вопросах отправки блок-поездов из Китая в Европу и в обратном направлении, а также рассмотрены планы на предстоящий период по увеличению грузоперевозок в Срединном коридоре.

В рамках выставки председатель АЖД также обсудил с генеральным директором порта Бургас (Болгария) Борисом Балевым и руководством работающей в порту Гамбург немецкой компании HHLA International GmbH расширение сотрудничества между региональными портами для эффективной организации грузоперевозок по Срединному коридору.

На встречах с руководителями немецкой Rhenus Group и австрийской ÖBB Rail Cargo Group (дочерняя компания Австрийских железных дорог) состоялся обмен мнениями о возможных совместных работах по более эффективной организации грузоперевозок через Азербайджан в рамках транспортного сообщения Китай–Европа–Китай.

В ходе встреч вниманию участников была представлена ведущая роль Азербайджана как важного узла в сообщении Восток-Запад, а также перспективы транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс.

Поделиться:
221

Актуально

Политика

Азербайджан и Армения обсудили судьбу пропавших без вести во время конфликта

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 31° тепла

Политика

Помощник Президента Азербайджана встретился с советником премьер-министра ...

Общество

Как долго в Баку продлится ветреная погода?

Общество

Природный газ уйдет из многоэтажек: в Азербайджане готовят реформу теплоснабжения

В Азербайджане граждане смогут получать услуги отопления и от частного сектора

Агентство развития медиа и Аппарат омбудсмена объединились в просветительской инициативе – ВИДЕО

Гурбан Етирмишли: В этом году в Азербайджане зафиксировано около 3 тысяч подземных толчков

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Смерть роженицы после третьего кесарево сечения в Баку: Подробности и комментарий адвоката

Операция на кухне: директор центра эстетики осуждена за смерть свояченицы

Погибший в США азербайджанец похоронен на родине

Названа причина прекращения вещания Матч ТВ в Азербайджане

Последние новости

Природный газ уйдет из многоэтажек: в Азербайджане готовят реформу теплоснабжения

Сегодня, 13:43

В Азербайджане граждане смогут получать услуги отопления и от частного сектора

Сегодня, 13:38

Президент COP29 призывает созвать Каспийский саммит для решения экологического кризиса

Сегодня, 13:36

Агентство развития медиа и Аппарат омбудсмена объединились в просветительской инициативе – ВИДЕО

Сегодня, 13:33

Гурбан Етирмишли: В этом году в Азербайджане зафиксировано около 3 тысяч подземных толчков

Сегодня, 13:23

Погода на четверг: В Баку ожидается до 31° тепла

Сегодня, 13:21

В прошлом году в Азербайджане зафиксировано 3 землетрясения магнитудой свыше 5

Сегодня, 13:09

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о капремонте автодороги на севере страны

Сегодня, 12:56

Армянского блогера задержали за разжигание ненависти и оскорбление чувств верующих - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:38

Silk Way Group представил SW AFEZCO и Alat Logistics Center на выставке Air Cargo Europe 2025

Сегодня, 12:31

Помощник Президента Азербайджана встретился с советником премьер-министра Японии - ФОТО

Сегодня, 12:12

Как долго в Баку продлится ветреная погода?

Сегодня, 12:05

Хикмет Гаджиев принял временного поверенного в делах посольства Афганистана

Сегодня, 12:02

Минсельхоз инициировал расследование в связи с массовой гибелью рыб в одном из озер Абшерона

Сегодня, 11:59

Еще один филиал Банка ABB начал обслуживание в обновленном здании

Сегодня, 11:55

На Каспии пресечена попытка контрабанды: изъято более 24 кг наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:46

Хазар Ибрагим рассказал журналу Diplomatic Watch о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 11:43

В Ханкенди, Ходжалы и Агдере будет осуществляться цифровое теле- и радиовещание

Сегодня, 11:32

С начала года по маршруту Иреван-Баку-Иреван было осуществлено два госрейса

Сегодня, 11:28

Руководство COP29 встретилось с министром окружающей среды Гвинеи-Бисау

Сегодня, 11:26
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36