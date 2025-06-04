АЖД участвует в выставке Transport Logistic в Мюнхене: состоялись встречи с влиятельными транспортными и логистическими компаниями - ФОТО

Входящее в состав AZCON Holding ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) со 2 по 5 июня принимает участие в международной выставке "Транспорт и Логистика – 2025" (Transport Logistic 2025).

На организованной в Мюнхене (Германия) престижной выставке мобильности АЖД представлена специальным стендом. Стенд дает подробную информацию о грузоперевозках АЖД по международным коридорам, осуществляемых в Карабахе и Восточном Зангезуре железнодорожных проектах и строительстве инфраструктуры, деятельности компании в области устойчивого развития, ее услугах, применяемых цифровых решениях и Бакинском порте.

В рамках выставки председатель АЖД Ровшан Рустамов встретился с руководителями ряда ведущих транспортных и логистических компаний.

На встрече с президентом Китайской корпорации железнодорожных контейнерных перевозок (China Railway Container Transport Corp., CRCT) Янг Бином обсуждались развивающиеся между двумя странами транспортные связи. В этом контексте была особо отмечена важность подписанных между двумя странами в ходе апрельского визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай документов о совместном продвижении инициативы "Пояс и путь" и международных мультимодальных перевозках.

Также состоялся обмен мнениями о принятии дальнейших мер по увеличению числа контейнерных блок-поездов в Срединном коридоре, и о цифровой платформе, которая позволит отслеживать грузы, следующие из Китая в направлении Черного моря. Было подчеркнуто, что присоединение CRCT к учрежденному железнодорожными ведомствами Азербайджана, Грузии и Казахстана совместному предприятию Middle Corridor Multimodal Ltd. является важным шагом в деле укрепления потенциала Срединного коридора.

Ровшан Рустамов встретился также с исполнительным директором еще одной ведущей китайской логистической компании - Beijing Trans Eurasia International Logistics Уаньсу Донгом. Были обсуждены предложения этой компании по расширению сотрудничества с АЖД в вопросах отправки блок-поездов из Китая в Европу и в обратном направлении, а также рассмотрены планы на предстоящий период по увеличению грузоперевозок в Срединном коридоре.

В рамках выставки председатель АЖД также обсудил с генеральным директором порта Бургас (Болгария) Борисом Балевым и руководством работающей в порту Гамбург немецкой компании HHLA International GmbH расширение сотрудничества между региональными портами для эффективной организации грузоперевозок по Срединному коридору.

На встречах с руководителями немецкой Rhenus Group и австрийской ÖBB Rail Cargo Group (дочерняя компания Австрийских железных дорог) состоялся обмен мнениями о возможных совместных работах по более эффективной организации грузоперевозок через Азербайджан в рамках транспортного сообщения Китай–Европа–Китай.

В ходе встреч вниманию участников была представлена ведущая роль Азербайджана как важного узла в сообщении Восток-Запад, а также перспективы транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс.